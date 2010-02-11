Toprak'ın itirazı kabul edildi

T24-Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Toprak Holdingin gayrimenkullerinin satılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı kabul etti.







Kurul, konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmetti.



Toprak Holding adına Halis Toprak ile oğulları Ahmet ve Mehmet Toprak, Toprak Grubunun TMSF'ye olan borçlarının tasfiyesini sağlamak amacıyla gayrimenkullerinin satılması ve borç tutarının tahsili için takibata geçilmesine, şahsi iflas mali sorumluluk davalarına devam edilmesine ilişkin Fon Kurulunun 9 Ocak 2009 günlü kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.



Danıştay 13. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. Davacı Halis Toprak, karara itiraz ederek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istedi.



İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Toprak'ın itirazını kabul ederek, konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine karar verdi.

