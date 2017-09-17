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Spor

Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu

İSTANBUL, (DHA) - Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen sezonun 10'uncu yarışında birinci oldu

17 Eylül 2017 19:19

İSTANBUL, (DHA) - Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz\'de düzenlenen sezonun 10\'uncu yarışında birinci oldu.
İkinci sezonunu yaşadığı Superstock 1000\'de kariyerindeki üçüncü zaferi yakalayan Razgatlıoğlu, 25 puanı hanesine yazdırdı. Gelecek sene katılacağı Superbike yarışları öncesinde iyi bir form yakalayan Razgatlıoğlu, bu sezon 114 puan toplamayı başardı ve şampiyonanın bitimine iki yarış kala lider Michael Ruben Rinaldi ile arasındaki puan farkını 8\'e düşürdü. 
Kawasaki Pucetti takımı sürücüsü Razgatlıoğlu, Portekiz\'de elde ettiği 25 puanla birlikte genel klasmanda puanını 114\'e çıkardı ve genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Genel klasmanda 122 puanlı Rinaldi birinci, 100 puanlı Florian Marino ise üçüncü sırada yer aldı. 
Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası\'nda sezonun 11\'inci yarışı 1 Ekim\'de Fransa\'da gerçekleşecek. Sezonun 12. ve son yarışı ise 22 Ekim\'de İspanya\'da yapılacak.

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