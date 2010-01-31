Toprak: Kendi kendimi rezil ettim

T24 - Bütün malvarlığına TMSF’nin el koyduğu Halis Toprak şimdi hem 17 yaşında gelin aldığına hem de ilk eşi Ayşe Hanım’ı üzdüğüne çok pişman.





Son dönemde 17 yaşındaki Nazlıcan Tağızade ile evliliği ve TMSF’nin bütün malvarlığına el koymasıyla gündeme gelen Halis Toprak Sabah gazetesinden Sevilay Yükselir’e çarpıcı itiraflarda bulundu.





Nazar mı değdi size ne? Birkaç ay önce zımba gibiyim, bütün kadınların aradığı erkek benim filan diyordunuz...



He vallahi doğru... Nazar mı yoksa bu son olan olaylar beni bitirdi mi bilmiyorum ama doğru tatsızım...





Son olan olaylardan kastın ne?



Daha ne olacak işte. Gördüğün gibi. Şu üzerinde oturduğum koltuk bile benim değil artık. Anlayacağınız, evim yok, barkım yok, param yok, ailem yok. Yok da yok. Facia ya benim durumum. Perişanım.





(Gülerek) bence siz ilk eşiniz Ayşe Hanım'ın ahını aldınız. Ona ettiklerinizi mi çekiyorsunuz ne?



Aha o olabilir... Ayşe Hanım'ın üzerimde ki hakkı sorulsa benim yatacak yerim yoktur! Burada da öbür dünya da. Ona hiç rahat vermedim çünkü. Çok üzdüm. Bak Ayşe Hanım deyip geçme. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım'dır. Bir gün bir gazetede resmini gördün mü? Tarihte gelmiş geçmiş en büyük kadın odur bana göre. 11 çocukla yalnız bıraktım onu. Hepsini adam gibi yetiştirdi. Bir tanesinin burnu bile kanamadı. Ben çok ettim ona ama...





Görüşüyor musunuz peki?



Önceden görüşürdük. Hep bana dua ederdi. Ama Nazlıcan'dan sonra görüşmek istemedi benimle. Çok kızmış bana. Zaten dedi ilk duyduğunda. "Bir ayağın çukurda. Yakışır mı bu sana? Ayıp ettin" diye...





Nazlıcan ile aranızda bir problem mi var?



Yav o da mutsuz. Biraz da anasının etkisinde kalıyor. Anası biraz kafadan çatlak. "Biz böyle gelmedik" dedi. "Biz uçak vardı, helikopter vardı, yat vardı diye geldik" diyor. Bunlara ne oldu? Bunların hepsi gitti, sen bizden kötü oldun! Neredeyse biz sana bakacağız" diyor. Kız da haklı olarak, "Ben bu TMSF'yi bilmiyordum. Bilseydim seni almazdım" diyor.





Yani seninle para için evlendiğini mi söylüyorsun?



Ne yapsın. Ben size şöyle diyeyim. Sen dünyaya geldin mi istersin ki rahat edesin, dünyanın nimetlerinden istifade edersin. Maalesef bunların olması için de itibarın olsun, paran olsun bunların hepsi bende vardı. Paran varsa düşmanın senin adamındır, paran yok ise dostlar bile düşman olur. Bir sürü arkadaşlarımız vardı. Yedik, içtik, gezdik. Ama şimdi hele bir bak. Bir tanesi telefon bile açmadı. "Ne yapıyorsun?"demedi. Ama Kadir Eriş hariç... Kadir Ağabey her zaman arar. Ben gidemiyorum ama yemeğe çağırır. O başka...





Peki Nazlıcan ile evlendiğinize pişman mısınız?



Yav tabi. Bu adam benim başıma bunları getirmeseydi. Ben evlenmezdim.





Hangi adam?



Hangi adam olacak? Ahmet Ertürk. Sıkılıyordum. Bunalmıştım yaptıklarından. Dedim, "Bir evleneyim de onunla uğraşayım" Valla gerçekten öyle. Bu Ertürk'ün yedi kat cehennemde yeri yok. Mahvetti beni. Ailem dağıldı. Kimsem kalmadı.





