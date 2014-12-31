Toprak kaydı, konteyner altında kalan işçi öldü

Çekmeköy'de bir toplu konut inşaatında toprak kayması sonucu işçilerin kaldığı iki katlı konteyner devrildi. Alt kattaki konteynerde bulunan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir toplu konut inşaatında meydana geldi. Gece boyunca etkili olan kar ve yağmur sebebiyle saat 07.30 sıralarında inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Toprak üzerinde bulunan ve işçilerin kaldığı iki katlı konteyner devrildi. Saat 07.00'de işbaşı yaptıkları için işçilerin biri hariç tamamı çalışıyordu. Olayı gören işçiler, polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce vinç yardımıyla konteyneri kaldırdı. Ardından itfaiye ekipleri toprak içine gömülü konteyneri çıkarmak için harekete geçti. İşçiler de arkadaşlarını kurtarmak için ellerinde kazma küreklerle itfaiye ekiplerine yardım etti. Elle çalışmanın yetersiz olduğu görülünce iş makinesiyle kurtarma çalışmasına devam edildi. Yarım saat süren çalışmanın ardından bir işçiye ulaşıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, emniyet şeridi çekip güvenlik önlemi aldı.

Olayı gören bir vatandaş, “Yağmur sonucu toprak kaymış. İnşaatın beton direkleri olmadığı için konteyner devrildi. Devrilme sonucu iki katlı olan konteynerden üstte olan alttakini ezdi" dedi. Bu arada konteynerde 8 kişinin kaldığı, olay sırasında diğer işçilerin inşaatta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.