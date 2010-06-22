Toprak için savaşıyorlar

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ABD'nin Michigan Üniversitesi primat davranışları uzmanı John Mitani, araştırmalarının sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, gözlemledikleri şempanze gruplarının, 10 yıl boyunca karşı gruptan şempanzeleri öldürdüklerine tanık olduklarını söyledi.





Araştırmaya göre şempanzeler, sahip oldukları toprakların sınırlarında tek sıra halinde, sessizce ve diğer grubun topraklarını gözetleyerek yürüyen devriye grupları oluşturuyor.





Bir şempanze devriyesi bir keresinde, kuzeylerinde bulunan bir başka grubun topraklarına girerek burada dişilerden oluşan bir gruba saldırdı. Dişilerden birini öldüren şempanzeler, bir başka dişinin elindeki yavrusunu almaya çalıştı. Bunun için yaptıkları mücadele yaklaşık 1,5 saat sürdü. Diğer dişi yavrusunu vermedi, ancak ağır yaralanan yavru muhtemelen sonradan öldü.





Ngogo şempanzeleri adı verilen bu saldırgan grubun topraklarının, bu çatışmanın ardından yüzde 22 genişlediği, bu süreçte diğer gruptan birçok şempanzeyi de öldürdükleri gözlendi. Topraklarını genişleten şempanzeler, böylece, bu topraklardaki gıda kaynaklarını grubun diğer üyelerinin kullanmasını sağlıyor. Gözlemlenen şempanzelerin insanlardan oldukça uzak bölgelerde yaşamalarından ötürü bu tür davranışları insanlardan öğrendiklerinin sanılmadığı kaydedildi.