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Çevre

Toprak güneşle sunulacak

Burdur'un köylüleri, toprağını güneş enerjisi sistemi ile sulayacak

25 Haziran 2012 18:40

Burdur'un merkez ilçesine bağlı Büğdüz kasabası, kuyu suyunu güneş enerjisi sistemi ile çekecek. Tarım alanlarının daha ucuz, daha temiz ve daha verimli sulanması için geliştirilen sistem, şimdiden belde sakinlerinin övünç kaynağı haline gelmiş bulunuyor.

Burdur Valisi Süleyman Tapsız, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Büğdüz Belde Belediyesi’nin ortaklaşa kurduğu güneş enerji sisteminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, fotovoltaik enerji sistemi kurularak elektrik üretiminin gerçekleştirileceğini, suyun çıkartılmasında elektriğin kullanılacağını söyledi.

Tarım alanlarının sulamasında artık bu sistemin kullanılacağını ifade eden Tapsız, projenin 280 bin lira olan maliyetinin 210 bin lirasını BAKA’nın, geri kalanının ise Büğdüz Belediyesi tarafından karşılandığını kaydetti.

Sistem ile yılda 85 bin kilovat saat elektrik üretimi yapılacağını bildiren Tapsız, ”İlk etapta üç kuyuya 32 kilovat saat elektrik üreten güneş enerjisi sistemi kuruldu. Projenin tamamlanması ve uygulanması ile çiftçilerimiz, belediyemiz ve vatandaşlarımız yılda 25 bin lira tasarruf edecek. Ayrıca yine elektrik masraflarında ve hatlara binen elektriklerden yüzde 40 tasarruf sağlanacak. Projeden yaklaşık 2 bin vatandaşımız faydalanacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2020 yılına kadar Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 30′unun bu sistem ile karşılanmasını hedeflediğine işaret eden Tapsız, bu şekilde ucuz elektrik üretileceğini dile getirdi. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise fotovoltaik sistemin 10 yıl içerisinde Burdur’da yaygınlaştırılacağını söyledi. (Sabah)

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