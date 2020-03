TEMA'nın kurucusu 'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı: "Bir kanadımız kırıldı"

97 yaşında hayatını kaybeden, 'Toprak Dede' olarak bilinen TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı.

Karaca için ilk tören bugün Cemal Reşit Rey Salonu'nda tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, TEMA Vakfı yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören için sahneye, “Toprak Dede” Karaca ile özdeşleşen bir ağaca sarıldığı fotoğraf konuldu. Tören, yakın çağın en önemli ozanlarından Aşık Veysel’in sesinden “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” türküsüyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi.

TEMA’yı Karaca ile birlikte kuran “Yaprak Dede” Ali Nihat Gökyiğit, töreni, sahneye konulan koltukta izledi. Törende ilk konuşmayı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Yıldırım yaptı ve sözlerini, “Toprağın başı sağ olsun” şeklinde bitirdi. TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, “Sessizlerin sesi olmaya devam edeceğiz” derken, TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer, “Rahat uyu Toprak Dede” ifadelerini kullandı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmasını “Bir kanadımız kırıldı. Sizi çok özleyeceğiz” sözleriyle noktaladı.

Yaprak Dede: Kendisi doğaya hizmet ederken benim yoldaşımdı

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 95 yaşındaki “Yaprak Dede” Ali Nihat Gökyiğit, konuşmasını kürsüde ve ayakta yapmak istedi. Görevlilerin yardımıyla mikrofona gelen Gökyiğit, “Toprak Dede” ile TEMA Vakfı’nı kurma süreçlerinden söz etti. Gökyiğit’in, “O, ‘Toprak Dede’ unvanını, kendisine verilen an kıymetli armağan olarak gördü. Sonra, lütfettiler bana da ‘Yaprak Dede’ unvanı verdiler. Ben de aynı şekilde, onu en büyük bir armağan olarak görüyorum. Şunu beraber söylüyorduk: Toprak, yaprak, bayrak. Bayrağın altında; toprağı, yaprağı koruyacağız inşallah hep beraber” diye konuştu.

Gökyiğit, "Bugün zorlanarak geldim biraz. Ancak can dostumu yalnız bırakamazdım. Onun için gayret ettim. Kendisi doğaya hizmet ederken benim yoldaşımdı. Kendisine rahmet dilerken ülkemizin bu davasında onun büyük bir kılavuz rehber olduğunu unutmayalım" ifadesini kullandı.

"Bir kanadımız kırıldı"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Kadınlar, gençler ve gönüllüler. Kadınları çok severdi. Kadınlara ciddi ayrımcılık yapardı. kadınlara çok inanırdı. Kaderde öyle gelişti ve vakıf iki kadına emanet oldu. Çok okurdu. evinde kitapların içinde okurdu. Yatağının yarsıda kitaptı. Hayrettin bey iyi bir aktivistti. Çareyi kendinde görürdü. Ben de yapabilirim, benim çözüme katkım olabilir diye düşünürdü. Hayrettin abi yolunuz ışıkla dolsun. Biz sizi hiç unutmayacağız. Bir kanadımız kırıldı" düşüncelerini dile getirdi.

TEMA Vakfı Konya İl Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım, "Ben de bir yavru TEMA'ydım. Yüzlerce çocuk gibi ben de TEMA'dan eğitim aldı. TEMA Vakfı ve Hayrettin dede benim hayatıma çok şey kattı. Hayatımın her anına her alanına dokundu. Beni ben yapan her şeye onun sayesinde ve onun açtığı dava sayesinde öğrendim" dedi.

İmamoğlu: Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz

TEMA Vakfı yöneticilerinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu söz aldı. Sözlerine, “Hepimizin başı sağ olsun” diyerek başlayan İmamoğlu, “Hayat geçici. Dünyada geriye hoş bir seda bırakma emelinin daha ötesinde bir değer yok. İyiliklerle anılmak, güzelliklerle hatırlanmak, yaptıklarımızla kalıcı olmak, her anını dolu dolu yaşamak çok önemli. Bence hayatın bu sırrını keşfedip ona layık bir yaşam oluşturmak… Hayrettin Karaca bu sırra erişen insanlardan birisi. Gerçekten ülkemizin çok önemli bir değerini, vicdanını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bir isim bu kadar mı yakışır; ‘Toprak Dede’ ismi. Bunun ispatını ortaya koymuş, buna hayatını adamış bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” düşüncelerini dile getirdi.

Karaca kendisini, sadece ülkesine değil, aynı zamanda dünyaya adamış bir insan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hepimiz topraktan gelip, toprağa gidiyoruz. Marifet tabi bu toprağın değerini bilmekte ve bu toprağın hakkını vermekte. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla. Kendi canına sahip çıkar gibi, toprağına sahip çıkan bir insandı. Toprak Dede, bunu topluma öğretmeyi ve hayatını bu idealle geçirmeyi hedefledi. Doğru yaşamak nasıldır; hepimize o ispat etmiştir. İsraf etmenin insana doğaya topluma tahribatını çok iyi anlamamızı sağladı. Bu bilinci topluma yaygınlaştırmak için hayatını adadı. ‘Param var ama ihtiyacım olmayan şeyleri almaya hakkım yok’ diyebilen derinlikte; insan gibi insandı.

Bu ülkenin her toprağında, her ormanında onun geniş gönlünden bir parça var. Belki doğduğumuz köyleri, hayatımız geçirdiğimiz alanları biz unuttuk, ama O hiç unutmadı. Oraları besledi. Bu ülkenin doğal hayatına, toprağına, suyuna, ormanına, yeşiline sahip çıktı. Karaca’nın sahip çıktığı bu değerlere, bundan sonra sahip çıkmak hem bizim vatana olan borcumuz hem de rahmetli Toprak Dede’ye olan borcumuz diye düşünüyorum. İnşallah bu hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bize de yardımcı olacak; önce insana, önce doğaya hizmet etmenin önemli bir felsefe olarak önümüzde durduğunu, bu görevimizde bize örnek olacağını gösterdi” dedi.

Karaca için ikinci tören Fatih Camii'nde düzenlendi. Buradaki cenaze namazına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TEMA Vakfı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.