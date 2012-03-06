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Yaşam

Toprak aşındı şehit kemikleri ortaya çıktı

97 yıl önce Çanakkale Savaşları'da hastane olarak kullanılan ancak zamanla şehitlik haline gelen bölgeye iki bine yakın askerin defnedildiği tahmin ediliyor

06 Mart 2012 18:52

 

T24 - Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki şehitliğe defnedilen askerlerin kemikleri, toprak aşınınca yüzeye çıktı.
 
Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü sınırları içinde yer alan Ağadere Ağır Yaralı Mecruhin Hastanesi Şehitliği çevresinde kış koşullarının ardından şehitlere ait olduğu bildirilen kemiklerin ortaya çıktığını söyledi.

Erdoğan, gün yüzüne çıkan şehit kemiklerini yeniden toprağa gömdüklerini belirtti.

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Gelibolu Yarımadası'ndaki uygulamanın, kemiklerin çıktığı yerde defnedilmesi olduğunu belirten Erdoğan, ''Kemikler nerede ortaya çıktıysa orada toprağa gömülüyor. Bu gibi durumlar yağışlardan sonra yarımadanın her tarafında yaşanıyor. Arkadaşlarımız o bölgeleri iyi biliyor. Sadece Ağadere'de değil, tüm yarımadada ortaya çıkan kemiklerin bulunduğu yerde üzerleri örtülüyor'' dedi.

97 yıl önce Çanakkale Savaşları'da hastane olarak kullanılan ancak zamanla şehitlik haline gelen bölgeye iki bine yakın askerin defnedildiği tahmin ediliyor.

 

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