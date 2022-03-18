Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş'ın Türkiye'deki tarım alanlarına ilişkin kendisine verdiği bilgileri paylaştı.

Ortaş, "Toprak anayasal güvenceyle korunmalı" çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Günümüzde Türkiye topraklarının yüzde 36'sı tarım için kullanılıyor. Ancak var olan toprakların sadece yüzde 5-6'sı kadarı kaliteli ve verimli tarım toprağı. Ülkemizin mera alanları 1930'lu yıllarda 40 milyon hektar iken günümüzde 12 milyon hektara düştü.

Toprak kirliliğinin engellenmemesi durumunda gelecekte ürün ve gıda zinciri üzerinden toplum sağlığının bozulması kaçınılmaz olacak. Bu durum uzun vadede ciddi gıda güvencesi ve güvenliği sorunu yaratacak. Özellikle kimyasal gübre ve ilaç kullanımının artan oranlarda kullanımı, toplum sağlığını tehlikeye sokar duruma gelmiştir. Kullanılan kimyasallar topraktaki yararlı canlı topluluklarının yaşamını olumsuz etkilediği için bitkilerin yaşamı ve ürün kalitesi de doğal olarak olumsuz etkilenmekte.

Türkiye'de toprak kirliliği ile ilgili yasal düzenlemelerin anayasal çerçevede değerlendirilip düzenlenmesi gerekmekte. Zaman kaybedilmeden insanlığın ve diğer bütün canlıların gıda kaynağı olan toprak envanterinin çıkarılması bu bağlamda oldukça önemli."

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