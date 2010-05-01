Toprak altında kalan 2 işçi öldü

T24 - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama borusu döşeyen iki işçi, meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.





Sarayköy ilçesine bağlı Yukarı Sazak köyünde Mehmet Pekdemir'e ait arazide 4 metre derinliğe sulama borusu döşeyen işçiler, meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kaldılar.





Mehmet Yalçınkaya isimli işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer işçiler Hasan Hüseyin Aydemir (37) ve İbrahim Kaygısız (19) toprak altında kaldı.





Çevredekilerin haber vermesi üzerine Denizli Belediyesi ile Sarayköy İtfaiyesi ve İl Acil Afet Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi.





Yapılan çalışma sonucu, işçilerin cesetleri topraktan çıkarıldı.İşçilerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

