Toprak ağası Tarkan!

Beykoz’a bağlı Öğümce köyünde 5 yıl önce 25 dönümlük arazi satın alan Tarkan, 25 dönümlük bir arazi daha aldı



DMC’den piyasaya çıkacak olan yeni albümünün çalışmalarını sürdüren Tarkan, arsa yatırımı yapmaya devam ediyor. Tarkan, 2004 yılında Beykoz’a bağlı Öğümce köyünde 25 dönümlük arazi satın almış ve üzerine de bir çiftlik evi inşa ettirmişti. Bu yüzden bölgeye ilgiyi artıran ve emlak fiyatlarının fırlamasına neden olan şarkıcı şimdi de, Öğümce köyündeki arsasına ek 25 dönümlük daha arazi satın aldı. Tarkan’ın arazi için 1.5 milyon dolar ödediği öğrenildi.



Hibrit otomobil almıştı



Önümüzdeki dönemde 50 dönüm olan arazisine 10 dönüm daha eklemeyi planlayan Tarkan, çiftlik evini yıktıracağını söyledi.

Tarkan, eski çiftlik evinin yerine doğa dostu olarak bilinen güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanan ekolojik bir ev yaptıracak. Doğanın korunması için yapılan çalışmalara destek veren Tarkan’ın yeni evini mimar Emir Uras tasarlayacak.

Cameron Diaz, George Clooney, Leonardo Di Caprio gibi dünya starlarından esinlenerek ekolojik yaşamı tercih eden Tarkan, geçen aylarda yakıt ekonomisi sağlayan ve çevreye zararlı gaz salınımını minimuma indiren hibrit otomobiliyle gündeme gelmişti.



