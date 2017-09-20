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Ekonomi

Toprağı zenginleşecek yeni nesil gübre 'organomineral'

İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Türkiye’nin yedi bölgesinin toprağını analiz eden Hektaş, tarımda devrim niteliğinde bir yatırıma hazırlanıyor

20 Eylül 2017 18:38

İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Türkiye’nin yedi bölgesinin toprağını analiz eden Hektaş, tarımda devrim niteliğinde bir yatırıma hazırlanıyor. Bilinçsiz tarım uygulamaları nedeniyle verimi azalan tarım arazilerini zenginleştirecek ve yetiştirilen ürünlerin ihtiyacı olan mineralleri toprağa geri verecek yatırım kapsamında Hektaş, ‘organomineral’ adı verilen yeni nesil gübre üretimi yapacak.  
Hektaş, üretim verimliliğini artırmak, yetiştirilen ürünlerdeki mineral oranını yükseltmek ve toprağın pH değerini dengelemek amacıyla tarımda öncü bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin yedi bölgesinin toprak analizini yapan Hektaş, Adana’da faaliyete geçireceği fabrikada her bölgenin ihtiyacına göre organomineral gübre üretimi yapacak.
Organik madde eksikliğinden kaynaklanan problemlere çözüm olmak ve topraklarımızdaki tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için, Hektaş, ‘ürüne göre gübre’ anlayışını ‘toprağa göre gübre’ye dönüştürmeyi hedefliyor.
Hektaş’ın organik madde ile bitki besin elementlerini birleştirerek üreteceği organomineral gübre, bitkilerin ihtiyacı olan mineral ve elementleri topraktan edinmesine olanak sağlarken, mahsulün besin değerini artıracak.
Ürüne göre farklı gübre değil, toprağa göre farklı gübre
Organomineral yatırımı hakkında bilgi veren Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Yaptığımız toprak analizleri sonucunda gördük ki ülkemizdeki tarım arazileri can çekişiyor. Sağlıklı bir toprakta yüzde 3 seviyesinde olması gereken organik madde oranı, topraklarımızın yüzde 70’indeki yanlış tarım uygulamaları nedeniyle yüzde 0,6 seviyesine gerilerken, 6 birim olması gereken pH değeri de 8’in üzerinde. Bilinçsiz gübre kullanımı, yanlış ekim ve sulama, anız yakma gibi nedenlerden dolayı tarıma elverişli topraklarımız ölüyor. Araştırmalarımız sonucu çözümün organomineral gübre olduğunu keşfettik” dedi.
“Ürüne göre farklı gübre değil, toprağa göre farklı gübre” parolasıyla hareket ettiklerini belirten Ortakçıer ekledi, “Çiftçimize ve nihai ürüne en fazla katkıyı sağlayarak iyi tarım uygulamalarına destek olmak istiyoruz. Toprak analiz aşamasından gübrenin toprağa uygulanması ve sonuçlarının takibine kadarki tüm aşamalarda üreticimize gereken desteği her zaman olduğu gibi vereceğiz.”

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