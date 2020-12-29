Toprağa verdikleri kişinin anneleri olmadığını ölüm haberi gelince öğrendiler

Tekirdağ'da özel bir hastanede Koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ'dan Sakarya'ya getirilen cenaze, bugün Karasu ilçesi Yenimahalle Mezarlığında defnedildi. Defin işleminden yarım saat sonra aldıkları telefonla Patan'ın çocukları neye uğradığını şaşırdı. Anneleri olarak defnettikleri kişinin bir başkası olduğunu öğrenen çocuklarına, annelerinin bugün vefat ettiği söylendi.

Savcılık talimatı doğrultusunda mezar tekrar açılarak defnedilen cenaze çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Cenazenin asıl sahipleri Tekirdağ'dan Sakarya'ya doğru yola çıkarken, Fatma Patan'ın cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi.

Fatma Patan'ın ailesi duruma tepki gösterirken Fatma Patan'ın kızı Elif Usta, "Biz cenazeyi defnettikten yarım saat sonra bize bir haber geldi, anneniz öldü diye. Yani morgda karışmasını anlarım ama ölmüş ve canlı bir insan nasıl karışır? Cenazenin asıl sahiplerine de günah, bakın gömdük sonra çıkardık. Kimsenin içi yanmasın, bu hastane bize daha önce de bazı sorunlar çıkardı. Burada bir şey var, bunlar incelensin ve kimse yanmasın" dedi