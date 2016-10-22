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Toprağa gömülü 21 silah ele geçirildi!

Aydın'da yapılan kaçak silah operasyonunda toprağa gömülü 21 silah ele geçirildi

22 Ekim 2016 01:05

Aydın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18'i toprağa gömülü halde 21 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "kaçak silah ticareti" ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, Fevzipaşa mahallesinde Ç.T'nin aracını durdurarak arama yaptı.

Araçta ruhsatsız 3 tabanca ele geçiren ekipler, Ç.T'nin ifadesi doğrultusunda Y.T ve E.T kardeşlerin evi ve çevresinde de arama yaptı.Evin yanındaki arazide, bomba iz takip köpeğinin aldığı koku üzerine yapılan kazıda, toprağa gömülü çanta içerisinde 18 tabanca, 23 şarjör ve 38 fişek bulundu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.T ve Y.T tutuklanırken, E.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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