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Çevre

Toprağa gömüldüğünde bitkiye dönüşen gazete üretildi

Değişik icatları ile tanınan Japonya, bu sefer geri dönüştürülmüş kağıttan, tamamı ile bitkisel kaynaklı kitlesel bir gazete üretti

24 Aralık 2016 00:42

Japonya’nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Mainichi Shimbunsha, yüzde 100 sürdürülebilir bir gazete tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu gazeteyi okuduktan sonra toprağa gömdüğünüzde, kendi ana maddesi olan bitkiler yetişiyor.

Yeşilist'te yer alan habere göre, “Çevreci Gazete” diye adlandırılan Mainichi Shimbunsha, toprak ile buluştuğunda gazetenin geri dönüştürülmüş hammaddesi içinde bulunan tohumlar, yeşerip çeşitli bitkilere dönüşmekte. Gazetinin mürekkepi ise sebze kaynaklı ve bu bitkileri için bir gübre görevi görüyor.

Bu fikir aslında çok yeni değil. Toprağa ekilebilen kağıtlar uzun zamandır geri dönüştürülmüş kağıt, su ve bitki tohumları ile karıştırılarak yapılıyordu. Ama toprağa ekilebilen kağıt ilk defa böyle büyük bir şekilde üretiliyor ve kullanılıyor.

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