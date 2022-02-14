"Toplumun tüm kesimleri elektrik fiyatlarında düzenleme beklemektedir; dağıtım şirketlerinin kâr oranları yeniden belirlenmeli"

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, artan elektrik faturaları nedeniyle kendilerine ulaşan şikâyetleri değerlendirdi. Bakal, "Toplumun tüm kesimleri elektrik fiyatları konusunda acil ve adil düzenleme beklemektedir" dedi.

Toplumun tüm kesimlerinden yükselen itirazların hükümet nezdinde yankı bulduğuna ve çalışmaların başladığının ifade edilmesine dikkat çeken Bakal, "Umudumuz elektrik fiyatlarını adil seviyeye çekecek çalışmanın ivedilikle sonuçlanması yönündedir" diye konuştu.

"Dağıtım şirketlerinin kâr oranları yeniden değerlendirilmeli"

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre Bakal, elektrik fiyatlarını makul seviyeye çekmek için yapılması gerekenler hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakal taleplerini şöyle sıraladı:

- Salgının, enerji fiyatlarının ve sürdürülebilirliğin yükü adil şekilde dağıtılmalı, gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleştirilmemeli.

- Dağıtım şirketlerinin kâr oranları yeniden değerlendirilmeli, salgın sürecinde elektrik dağıtım şirketlerinin de taşın altına elini koyması sağlanmalı.

- Elektrik fiyatları düzenlenirken; elektriğin tüketiciler için temel ihtiyaç olduğu sürekli masada bulundurulmalı.

- Elektrik fiyatlarında genel bir indirim yapılmalı.