T24 LogoT24 Logo
Gündem

Toplumsal olaylara müdahalede artık 'Kangal' kullanılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'milli ırk' olarak nitelediği Kangal köpeğini tercih etti

21 Ağustos 2017 17:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin toplumsal olaylara müdahalede milli köpek kullanması planlandı. 

Eğitilmek için İstanbul'a götürüldüler

DHA'nın haberine göre, Alman polisi ve Belçika polisinin kendi köpekleriyle toplumsal olaylara müdahale etmesi nedeniyle İstanbul Emniyeti'nin de 'milli ırk' olan Sivas Kangal köpeğini tercih ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Sivas'ta bulunan bir çiftlikten ilk etapta eğitilmek üzere 10 yavru Kangal İstanbul'a götürüldü. 

"Milli ırkımız değerlendirilyor"

Sivas'ta Kangal köpeği yetiştiriciği yapan Murat Taşdelen, İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine ilk etapta 10 tane yavru köpeği teslim ettiklerini kapasitenin performansa göre attırılacağını söyledi.

"Görüntü olarak caydırıcı"

Kangal köpeğinin fiziki yapısı nedeniyle diğer ırklara oranla daha caydırıcı olduğunu söyleyen Taşdelen, şöyle devam etti:

"Yurtdışında toplumsal olaylarda polise yardımcı bir çok köpek ırkı kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu köpekler dışarıdan gelmektedir. Polis teşkilatımız şimdi yerli köpekleri eğitip bütün birimlere dağıtmayı planlıyor. Kangal köpeği üst seviye bir köpektir. Diğer Alman ve Belçika kurduna oranla fiziksel yapı olarak üst seviyededir. Toplumsal olaylarda ilk başta Kangal köpeğinin görüntü olarak caydırıcı bir özelliğe sahip olacağını düşünüyorum."

 

ETİKETLER

İstanbulkangal köpeğiçevik kuvvetmüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24