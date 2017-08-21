Toplumsal olaylara müdahalede artık 'Kangal' kullanılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin toplumsal olaylara müdahalede milli köpek kullanması planlandı.

Eğitilmek için İstanbul'a götürüldüler

DHA'nın haberine göre, Alman polisi ve Belçika polisinin kendi köpekleriyle toplumsal olaylara müdahale etmesi nedeniyle İstanbul Emniyeti'nin de 'milli ırk' olan Sivas Kangal köpeğini tercih ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Sivas'ta bulunan bir çiftlikten ilk etapta eğitilmek üzere 10 yavru Kangal İstanbul'a götürüldü.

"Milli ırkımız değerlendirilyor"

Sivas'ta Kangal köpeği yetiştiriciği yapan Murat Taşdelen, İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine ilk etapta 10 tane yavru köpeği teslim ettiklerini kapasitenin performansa göre attırılacağını söyledi.

"Görüntü olarak caydırıcı"

Kangal köpeğinin fiziki yapısı nedeniyle diğer ırklara oranla daha caydırıcı olduğunu söyleyen Taşdelen, şöyle devam etti:

"Yurtdışında toplumsal olaylarda polise yardımcı bir çok köpek ırkı kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu köpekler dışarıdan gelmektedir. Polis teşkilatımız şimdi yerli köpekleri eğitip bütün birimlere dağıtmayı planlıyor. Kangal köpeği üst seviye bir köpektir. Diğer Alman ve Belçika kurduna oranla fiziksel yapı olarak üst seviyededir. Toplumsal olaylarda ilk başta Kangal köpeğinin görüntü olarak caydırıcı bir özelliğe sahip olacağını düşünüyorum."