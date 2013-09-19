'Toplumsal olaylar sırasında hırsızlık ve kaçakçılık 2 kat artıyor'

Şırnak'in Cize İlçesi Kaymakamı Şenol Koca, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Şehmuz Akdemir ile basın toplantısı düzenleyerek, polisin yaptığı operasyonlarda, el yapımı patlayıcılarda kullanılan ve aralarında metal ve çivilerinde bulunduğu malzemeler ile kullanılmaya hazır 51 molotof kokteyli ele geçirildiğini açıkladı. Kaymakam Koca, 13 Eylül günü İdil Caddesi üzerinde 26, ertesi gün ise Nur Mahallesi'nde 35 olmak üzere toplam 51 kullanılmaya hazır molotof ile el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

Olaylar sonrasında hırsızlık artıyor

"Kullanıma hazır bu molotof ve kokteyllerin vatandaşlarımızın işyerlerine, araçlarına, evine, kamu kurum ve kuruluşları ile olay yerinde görevini ifade eden devriye gezen polis araçlarına atılmak üzere hazırlanmıştır. Bu molotof kokteylleri ve el yapımı patlayıcılar bundan önceki tarihlerde vatandaşlarımızın malına ve iş yerlerine zarar vermekte de kullanılmıştır. Bu olayların hepsinin iki ortak noktası bulunuyor. Birincisi ülkemizde devam eden çözüm sürecinin meydana getirdiği huzur ortamının ortadan kaldırmaktır. İkinci de bu olayların yaşandığı haftalarla ya da bir sonraki haftada hırsızlık olaylarının, asayiş olaylarının diğer olaylarla karşılaştırıldığında büyük bir artış olduğu görülmektedir. İlçede son birkaç ayda 29 hırsızlık olayı ile 42 adet asayişe müessir olayın meydana geldi. Bu bize şunu göstermektedir. Bu olayların yoğun yaşandığı haftalarda gerek asayiş olayları açısından gerekse hırsızlık ve kaçakçılık olayları açısından iki kata yakın artış bulunmaktadır."

Zırhlı elbiseli ekipler

Kaymakam Koca, toplumsal ve asayiş olaylarıyla mücadele eden emniyet teşkilatının bu olayların sebebi olarak göstermek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Bunlar ellerinde silahla yol kesmeye çalışmakta. Yaşı küçük çocuklarımızı suça sürükleyerek, ahlak dışı hareketler sergilemek sureti ile mobese kameralarımıza ve araçlarımıza molotof kokteyli ve bombalarla saldırmak sureti ile kamu düzenini bozmaya çalışmakta, vatandaşımızı rahatsız etmekte. Bunun sebebinin de polis olduğu yönünde de propaganda çalışması yapmaktadır. İçinde bulunduğumuz çözüm sürecini sıkıntıya düşürmek için yakalama çalışması yapan polis memurlarımıza ateşli silah, molotof kokteyli, el bombası ve el yapımı bombalarla saldırılar düzenlenmektedir. Bu saldırılara karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde zırhlı elbiseli yeni ekipler kurulmuş ve vatandaşlarımızın düzen ve huzurunu korumak için çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Dükkanlara saldırıların görüntülerini izletti

Cizre halkına da bir çağrıda bulunan Kaymakam Koca, "Değerli Cizreliler sizlerin ve bizlerin en kıymetli hazinesi olan çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarınızı kendi kirli ve emelleri doğrultusunda suça sürüklemek isteyenlere müsaade etmeyelim. Çocuklarımızın aydınlık yarınlarını karanlık etmek isteyenlere fırsat vermeyelim" dedi.

Kaymakam Koca, daha sonra molotoflu saldırı düzenleyen grupların yaptıkları saldırılara ilişkin polisin çektiği görüntüleri gazetecilere dağıttı. Görüntülerde mobese kamerasına silahla ateş açılması, markete molotof atılması ve içerideki vatandaşların panik yaşaması görüntüleri yer aldı.