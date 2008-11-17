DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, mahalli ve genel seçimlerde adayların en az yüzde 40'ının kadın olması için kanun teklifi verdi.

Bayındır, TBMM Başkanlığına sunduğu Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda değişik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hakkında Mecliste basın toplantısı düzenledi.



Türkiye'de birçok alanda yasal eşitliğin söz konusu olmadığını ileri süren Bayındır, kadınların karar organlarında eşit temsili ve katılımının sağlanması gerektiğini savundu. Bayındır, siyasette kadınların temsil oranlarının az olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Kadının siyasete katılmadığı bir sistemde, demokratik siyasetten de söz edilemez. Siyaset en genel anlamıyla bireylerin kendi yaşamlarını ilgilendiren tüm konularda söz, karar ve uygulama gücüne sahip olmalarıdır. Ancak ülkemizde yaşanan durum temsili siyasettir. Biz kadınlar, erkekler tarafından kadınlara çizilen sınırlarda yaşamak istemiyoruz. Siyasette ve her türlü karar

mekanizmasında söz yetki ve karar gücü olmak istiyoruz.

Yaklaşan yerel seçimler gözetilerek başta hükümetin ve diğer tüm partilerin de katkısıyla yasal değişiklikler bir an önce gerçekleştirilmelidir. Buna göre tüm partilerin karar organları, delegelikleri ve seçim aday listelerinde en az yüzde 40 oranında kadın temsilini sağlayacak 'Toplumsal Cinsiyet Kotası' uygulaması yasal zorunluluk hale getirilmelidir."



Pervin Buldan'ın kanun teklifinde, aday belirlemede kadınlara en az yüzde 40 temsili ve katılımı kotası uygulanması, ilk iki sıradaki adayların farklı cinsten olması, partilerde eş başkanlık sisteminin getirilmesi, parti gelirlerinin en az yüzde 25'inin kadınlara yönelik araştırma, geliştirme, eğitim ve politika oluşturma çalışmalarında kullanılması öngörülüyor.