Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu Davos’ta

Davos'ta konferans alanında cinsiyet eşitliği konularının görüşüleceği "The female quotient @Davos” adlı bir bölüm ayrıldı. Yaklaşık yüz kişilik sandalye bulunan alanda katılımcıların neredeyse hepsi kadın, sadece arada bir kaç tane erkek katılımcı göze çarpıyor. Davos'a gelmiş her katılımcı bu alanın önünden geçmek zorunda. Çoğu insan bir sonraki randevularına yetişmek için hızlı adımlarla önünden geçip gidiyor. Kadınların neden burada toplandığını anlamak için durup bakanlar ise azınlıkta.

Toplantının programında "Neden çeşitlilik şirketler açısından bir gerekliliktir” ya da "Geleceği yeniden inşa edebilmek için bugünden yapacağımız seçim” gibi konular yer alıyor. Toplantıya Facebook'tan Sheryl Sandberg dışında Huffington Post'un kurucusu Arianna Huffington, ve Unilever'in CEO'su Paul Polman'da katılıyor.

Toplumsal cinsiyet teması güçlü idare için gerekli

25 bin işçinin çalıştığı Kaliforniyalı yazılım firması Salesforce'un satış bölümünün başkan yardımcısı Amy Weaver "toplumsal cinsiyet eşitliğinin aynı zamanda idari bir sorun olduğunu" vurguluyor. Satış şefi Marc Benioff bazı çalışanlarının şikayeti üzerine şirketteki maaşlara ilişkin detaylı bir analiz yapılmasını istediğinde, şirketinin bazı pozisyondaki kadın çalışanlarına erkeklerden daha az maaş verdiği ortaya çıkmıştı. Benioff ortaya çıkarılan bu problemi kamuyla paylaştı ve şirketi yeniden yapılandırdı. Bugün şirket eşit iş eşit ücret konusunda bir örnek teşkil ediyor.

Erkekler daha az kazanıyordu

Amy Weaver, "Kolay değildi. Ayrıca kadınlardan daha az kazanan erkekler de vardı. Bu durumu da değiştirdik” diyerek, ayrıntı vermekten kaçınıyor. Weaver, "burada belirleyici olanın cinsiyetten bağımsız olarak eşit ücretin garanti altına alınması diye" ekliyor. Bu, yapılan toplam maaş ödemelerinde yıllık üç milyon dolarlık bir artışa denk geliyor.

Eşit ücret, Dünya Ekonomik Forumu'nda toplumsal cinsiyet konusu kapsamında tartışılan pek çok konudan sadece biri. Teknoloji firmalarında kadın temsilinin düşük olması da ele alınan konular arasında yer alıyor. Ekonomide dijitalleşme çok hızlı bir şekilde iyiye gidiyor. Ancak bu alanda çalışan programcıların çoğu erkek. Ve bu da erkeklerin her zaman en uygun olanı programladıkları anlamına gelmiyor.

Veri güvenliği ve yapay zeka teknolojileri alanında çalışan CA şirketinin CEO'su Mike Gregoire, "Bizim ihtiyacımız olan önyargılardan arınmış şekilde hazırlanmış programlar” diyor. Gregoire, "Sadece bir erkek programcının geliştirmiş olduğu yapay zeka programının içine kendi önyargılarını da programladığını düşünün. Bu yazılım hiç bir işimize yaramazdı. Bu yüzden karma çalışma takımlarına ihtiyacımız var” diyor.

Çok çeşitli yaratıcılık

CA şirketinde yaklaşık 11 bin çalışanın %21'i kadın. Yönetim seviyesinde ise bu oran %28. Şirketin CEO'su farklılıkların olduğu bir takım yaratıcı bir takımdır diyor. Bu yüzden şirketteki kadın oranını yükseltmeyi kendine amaç edinmiş.

Şirket aynı zamanda genç kadınları da destekliyor. 10-14 yaş arasındaki programlama öğrenmek isteyen ya da matematik veya fiziğe ilgi duyan kız çocukları için "Tech Girls” adında bir eğitim programı yürütüyorlar.

"Mevcut erkek çalışan havuzu çok küçük” diyor Gregorie ve ekliyor "bu yüzden kadınların yüksek teknolojiyle ilgili mesleklerde desteklenmesi sadece toplumsal bir sorun değil aynı zamanda ekonomik bir gereklilik de.” "Bizim branşımız havacılık ve uzay mühendisliğinden sonra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en kötü ikinci branş.”

Dünya Ekonomik Forumu her sene toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumuna ilişkin yıllık bir rapor hazırlıyor. En son rapor Eylül 2016 yılında yayınlandı. (https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016). Bu rapora göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için 170 yıl daha geçmesi gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Manuela Kasper-Claridge