Toplumsal Bellek Platformu'ndan İyi Parti ve CHP'ye 'Ömer Ay' çağrısı: Vicdanları zedeleyen bu durum derhal düzeltilmeli

Toplumsal Bellek Platformu, avukat ve CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner cinayetinde azmettirici olan Ömer Ay'ın İyi Parti Nevşehir İl Başkanı olmasına tepki gösterdi. İyi Parti ve ittifak ortağı CHP'yi tavır almaya çağıran Toplumsal Bellek Platformu, "Geçmişlerinde cinayet, cinayete azmettirme gibi suçlar barındıran ve siyasi saiklerle işledikleri bu suçlarla ilgili hiçbir surette pişmanlık hissetmeyen kişilerin siyaset sahnesinde bulunması kabul edilemez. Vicdanları zedeleyen bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir." dedi.

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Toplumsal Bellek Platformu, 17 Haziran 1980’de silahlı saldırı sonucu katledilen eski Nevşehir İl Başkanı Mehmet Zeki Tekiner cinayetinin azmettiricisi olan Ömer Ay’ın İyi Parti Nevşehir İl Başkanı olmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. Türkiye'deki cezasızlık politikasına dikkat çekilen açıklama şu şekilde:

"Son günlerde platformumuz üyesi Tekiner ailesinin yaşamakta olduğu süreç bizi derinden etkilemiş ve kamuoyunun konu hakkında bilgi sahibi olması gerektiği düşüncesi hasıl olmuştur.

Kaybettiğimiz değerlerden Avukat Zeki Tekiner, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekilliği yapmış ve öldürüldüğü güne kadar CHP Nevşehir İl Başkanlığı görevini üstlenmiş bir siyasi kimliktir. Zeki Tekiner ve CHP üyesi Yavuz Yükselbaba 17 Haziran 1980’de ülkücü tetikçiler tarafından öldürülmüş, takiben cenazesini taşıyan korteje yapılan saldırıda da Tekiner’in tabutu aynı yapı tarafından kurşunlanmıştır.

Ülkemizi 12 Eylül’e götüren sürecin kilometre taşlarından biri olan bu cinayette üç fail hüküm giymiştir. Faillerden birisi Ömer Ay’dır. Ömer Ay, Zeki Tekiner’i öldürmeye azmettirmekten yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Cinayetin ardından sahte pasaportla kaçtığı Almanya’dan Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne uyularak idam edilmemesi şartıyla 9 Kasım 1982 tarihinde Türkiye’ye iade edilmiş, gözaltına alınmasını takiben tutuklanmış, 4 Haziran 1986 tarihinde de hukuken bırakılmasını gerektirecek haklı bir sebep olmaksızın tahliye edilerek hakkındaki kesinleşmiş hükme rağmen fiilen cezasızlık ile ödüllendirilmiştir. Bilindiği üzere cezasızlık Türkiye’de siyasi cinayet mekanizmasının önemli bir dişlisidir ve aydınlara ilişkin cinayetlerdeki cezasızlık politikasının tipik bir örneği bu vakada da karşımıza çıkmaktadır. Ömer Ay da pek çok diğer örnek gibi yalnızca birkaç yıl cezaevinde kalarak bu şaibeli adalet düzeninden yararlanmıştır.

2012 yılında 3. Yargı Paketi ile yürürlüğe giren af mahiyetindeki kanundan faydalanarak, firar ettiği Belçika’dan Türkiye’ye dönen Tekiner ve Yükselbaba cinayeti faillerinden tetikçi Uğur Coşkun’un, ülkeye ayak bastığında ilk sözleri, “Bizler Allah için yaptık. Bu yolda çektiğimiz acılar Allah’ın bir lütfudur” olmuştur. Ömer Ay’ın, 2014 yılında, Türk Ocağı Seminerleri’ne katılmak üzere Nevşehir’e davet edilen Uğur Coşkun ile Nevşehir Barolar Birliği Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış olması, duruşmalar sırasında ısrarla inkâr ettiği suç ortaklığının, bugüne kadar ülkü ve fikir birliği temelinde devam ediyor olduğunun ve işlediği suçlardan pişmanlık duymadığının en açık kanıtıdır.

Söz konusu şahıs 5 Temmuz 2020’de İyi Parti’nin Nevşehir İl Başkanı seçilmiştir. Geçmişlerinde cinayet, cinayete azmettirme gibi suçlar barındıran ve siyasi saiklerle işledikleri bu suçlarla ilgili hiçbir surette pişmanlık hissetmeyen kişilerin siyaset sahnesinde bulunması kabul edilemez. Vicdanları zedeleyen bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede İyi Parti ve ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi’ni tavır almaya davet ediyoruz"



