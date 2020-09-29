"Toplumsal bağışıklığın 2021'in yazında yüze 50'ye ulaşmasıyla hastalık salgın özelliğini kaybedecek"

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette pandemiyle ilgili yapılan çalışmalarda, Koronavirüs salgınının seyrine göre aşama aşama planlama gerçekleştiriliyor. Koronavirüs'te toplumsal bağışıklık üzerine yapılan çalışmalar, ülke ortalamasında yüzde 10’un aşıldığını ortaya çıkardı. 2021 yazında bu rakamın yüzde 50’ye gelebileceği belirtiliyor. Yüzde 50-60 bağışıklık, hastalığın salgın özelliğini kaybetmesi anlamına geliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, salgın Ankara’da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul’da ise ekim ayının ilk 10 gününün önemli olduğu, şehre dönenlerle ilgili verilerin o tarihte görüleceği ifade ediliyor.

İstanbul’da erken alınan önlemlerin, ‘merdiven’ olarak nitelendirilen aşamalı artışın kontrol altında tutulmasını sağlayabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, halen bir kişinin en az 3 kişiye hastalık bulaştırdığı, yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyorlar.