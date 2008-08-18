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Yaşam

Toplum gönüllüsü üniversite öğrencileri 'çalışıyor'

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda faaliyet gösteren 40 üniversiteli genç, Mersin'de Çay İlkokulunun onarımını üstlendi.

18 Ağustos 2008 03:00

Mersin’de toplum gönüllüsü üniversite öğrencileri, bir okulu, dersliklerini boyayarak yeni eğitim yılına hazırladı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Mersin organizatörü Ayla Paşa, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gönüllü grubunun 4 Ağustostan bu yana kentte sosyal etkinliklerin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

Proje kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Güneş İlköğretim Okulu’nun çevresinde yaşayan öğrencilere yönelik sosyal ve teorik içerikli etüt çalışmaları ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak atölye çalışmaları düzenlendiğini ifade eden Paşa, şöyle konuştu:
"Bunun yanı sıra çeşitli üniversitelerden 40 arkadaşımızla Çay Mahallesi’ndeki ilköğretim okulunun dersliklerinin boya, badana işlerini, çevre düzenlemesini yaptık ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdik. Çeşitli eksikliklerini giderdiğimiz okulda kütüphane kurmayı hedefliyoruz."

Paşa, etkinliklerinin 30 Ağustosa kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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