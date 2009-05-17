Toplum Gönüllüleri okul yeniledi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Mavi Jeans çalışanları üyeleri, "TOG Atak" etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Fatih'te bulunan Kâtip Çelebi İlköğretim Okulu'nu yeniledi.



Proje ile ilgili açıklama yapan Toplum Gönüllüleri Vakfı Kaynak Geliştirme ve İletişim Departmanı Yöneticisi Burcu Haylaz, Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde TOG'a üye olan üniversite öğrencilerinin, organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, Fatih Belediyesinden farklı alanlarda destekler aldıklarını söyledi.



Mavi Jeans'in söz konusu okulun yenilenmesinin de içinde bulunduğu "TOG Atak" etkinliklerine 70 bin liralık bir destek sağladığını ifade eden Haylaz, önümüzdeki haftalarda İzmir'de de benzer projeleri gerçekleştireceklerini duyurdu.



Haylaz, okulun resim topluluğunda faaliyet gösteren ilköğretim öğrencilerinin de bu etkinliğe katılmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, yerel halkın da kendilerini desteklediğini kaydetti.



Farklı şehirlerden 80 üniversite öğrencisinin, 10 Mavi Jeans çalışanının ve 20'ye yakın ilköğretim öğrencisinin projeye katıldığını bildiren Haylaz, "Çocukların katılımı çok önemli. Çünkü onlar da fırçanın ucundan tuttuklarında 'Biz de yaptık bunu. Bunu koruyalım, duvarlara tekme atmayalım, kütüphanedeki kitapları hor kullanmayalım' bilincini kazanıyorlar" diye konuştu.



‘Ders de vereceğiz’



Mavi Jeans Pazarlama Müdürü Serpil Berkan ise bu projeleri bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, geçen sene TOG ile gerçekleştirdikleri projelerin fotoğraflarını "Gençlik Halleri" diye bir sergide topladıklarını, bu sene de fotoğrafçı Bennu Gerede'nin etkinliklerde çekeceği fotoğrafları sergileyeceklerini bildirdi.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ramazan Ateş ise proje ile ilgili amaçlarının sadece okulu boyamak olmadığını çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için onlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.



Ateş, Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak seneye başlayacak olan bir projeyle çocuklara ders de vereceklerini bildirdi.



(AA)

