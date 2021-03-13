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Koronavirüs

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. İlhan anlattı: Risk haritasındaki renkler değişirse ne olacak?

13 Mart 2021 14:22

Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, haritalandırmada illerin maviden kırmızıya dönmesi halinde, “Şöyle düşünelim; hafta sonu 2 gün dışarıda olmak yerine 1 güne düşebilir. Ya da o il kendi özelinde vaka sayısı çok artarsa, hafta sonu tamamen İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapanabilir” dedi.

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