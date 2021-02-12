Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Ulaşım araçlarını kullanan ve kalabalık iş yerlerinde çalışanlar çift maske kullanmalı

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, maske kullanımına ilişkin olarak, "Ulaşım araçlarını kullanan ve kalabalık iş yerlerinde çalışanlar çift maske kullanmalı" uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan İlhan, “Vaka sayılarının 6 bin-8 bin arasında değişkenlik gösterdiği, hafta sonu ev toplaşmalarının önüne geçilemediği, bulaşın çok yüksek olduğu mutant virüsü kanıtlanmış ve Türkiye’deyken bırakın maske çıkarmayı, maskeyi daha doğru ve etkin nasıl kullanırız, bunu konuşuyor olmamız gerek. Normal şartlarda, dışarıda ve sosyal mesafe varken tek maske yeterlidir ama ulaşım kullanılıyor, kalabalık bir iş yerinde çalışılıyorsa 2 maske takılmalı. Ancak burada da 2. maskenin ıslanıp, nemlenmesine izin vermemek, hemen değiştirmek gerek.” dedi.

İlhan, "Koronavirüs tıbbi bir hastalıktır. Tedavisinin de hekimler tarafından yapılması gerekir. Bazen hastalarımızın verilen ilaçları kullanmadığına, sonrasında ağır hasta olarak hastaneye başvurduklarına şahit oluyoruz. Koronavirüs'e iyi geldiği bilinen, kanıta dayalı hiçbir içecek, yiyecek, ot, kür söz konusu değildir. Bu süreçte tek doğru dengeli ve iyi beslenmek, olabildiğince sıvı almaktır.” ifadesini kullandı.