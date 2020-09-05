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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı sonrası aşının piyasada olma ihtimali yüksek

05 Eylül 2020 16:28

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de Koronavirüs aşı çalışmalarının ileri aşamalarda olduğunu belirterek, "Yılbaşı, yılbaşı sonrasında aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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