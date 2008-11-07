Topluluk önünde konuşmakta zorlanıyorsanız..

Spiker Hakan Urgancı'nın yazdığı, sunum ve sunuculuk üzerine tüyolar veren bir kitap Ben Kim, Konuşmak Kim. On yıllık çalışma hayatındaki tecrübelerini kitabıyla okuyucularına aktarmak isteyen yazar, topluluk önünde konuşma sıkıntısı çekenlere ve bu işi profesyonelce yapanlara çeşitli yöntemlerle çareler sunuyor. Halit Kıvanç'ın sunuş yazdığı kitabın en ilginç yanı ise kitap iade garantisi vermesi. Dünyada ilk kez yapılan bu uygulamada, yayınevi okuyucuya kitabı okuyup beğenmediği takdirde parasını geri veriyor.Yazar önsözde işin sırrını şöyle açıklıyor: "Yeteri kadar isterseniz, önünüzde hiçkimse ya da hiçbir engel duramaz! En büyük rakibiniz, kendi zihniniz! Ve en büyük savaş alam.içinde çöreklendiğiniz vücudunuz-DoIayısıyla yeteri kadar isterseniz sizden her şey olur. Motive olmadıysanız sizden hiçbir halt olmaz!"Samimi, yer yer şakacı bir üslupla yazdığı kitabında konuları iki bölümde toplamış Urgancı. Mesleği Sunum Gerektiren Herkes İçin adlı birinci kısımda topluluk önünde konuşmaktan sunum heyecanı ile baş etmeye, sunum hazırlığı yapmanın öneminden soru yanıtlama tekniğine kadar birçok konuyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Aynı bölümün sonunda ise beden diline önemli bir yer ayırmış yazar, ikinci bölümde ise spiker ve sunucu ayrımından röportaj tekniklerine, stüdyo kurallarından spikerin giyimine kadar birçok tüyo yer alıyor. Kitabın sonunda ise sunucunun terimleri, sık karşılaşılan Türkçe hataları ve yazarın teşekkür yazısı yer alıyor.