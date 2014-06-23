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Sağlık

Toplu ulaşımda GPS ve kamera artık zorunlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, GPS ve kamera cihazlarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu

23 Haziran 2014 17:44

İstanbul'da hizmet veren tüm toplu ulaşım araçlarına GPS ve kamera cihazlarının takılması zorunlu hale geldi.
    
Belediyeden yapılan açıklamaya göre; 7 Temmuz Pazartesi gününe kadar kamu, personel, okul servis araçlarına GPS ve dış kamera; diğer tüm toplu taşıma araçlarına ise GPS ve iç kamera takılması zorunlu hale geldi.

İlgili esnaf, GPS ve kamera sistemlerini belediyenin onayından geçmesinin ardından araçlarına monte ettirecek.

Araçlara takılan sistemlerin GPS ID numaraları ve kamera kayıtları belediyeye bildirilecek.

Belirlenen tarih itibarıyla GPS ve kamera uygulamasına geçmeyen esnafa, Çalışma Ruhsatı ve Güzergah Kullanım İzin Belgesi verilmeyecek.

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