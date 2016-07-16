Toplu ulaşım pazartesi akşamına kadar ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımın pazartesi akşamına kadar 24 saat ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bugün, İstanbul ve Ankara'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlardan ücret alınmamıştı.

İstanbul Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde kapatılan ve gece boyunca tanklarla kapalı tutulan İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden durdurulan trafik nedeniyle Üsküdar-Kabataş arasında sabaha kadar aralıksız arabalı vapurlarla ücretsiz taşımacılık hizmeti verdi.

Kabataş-Üsküdar arasındaki ücretsiz arabalı vapur seferleri devam ediyor.



