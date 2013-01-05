'Toplu tecavüz'ün perde arkası anlatıldı!

Hindistan'da otobüste uğradığı tecavüzün ardından hayatını kaybeden 23 yaşındaki kadının arkadaşı, yaşadıklarını anlattı.

Hindistan'da çok büyük protestolara neden olan otobüste tecavüz olayının mağduru kadının arkadaşı, televizyonda iki buçuk saat süren saldırıyı anlattı.

Yeni Delhi'de 16 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından ilk defa söyleşi yapan ve ölen kadınla birlikte saldırıya uğrayan erkek arkadaş, yaşadıklarını Zee TV adlı kanalda izleyicilerle paylaştı.

Bacağının kırık olduğu, tekerlekli sandalyede oturduğu görülen erkek arkadaş, lüks bir alışveriş merkezinde ''Life of Pi'' filmini izledikten sonra eve gitmek için tutmak istedikleri triportör şoförünün kendilerini almaması üzerine içinde 6 saldırganın bulunduğu özel otobüse bindiklerini söyledi.

'Demir çubukla vurdular'

İsmi açıklanmayan, fakat yüzü gösterilen arkadaş, bir süre sonra otobüstekilerin kendilerine saldırmaya başladığını belirterek, ''Üçüyle sıkı kavga ettim. Onlara sert vurdum. Ama daha sonra diğer ikisi bana demir çubukla vurdu'' dedi.

Adamların, polisi aramaya çalışan kadının cep telefonunu aldığını ve otobüsün arka koltuklarına götürerek, tecavüz ettiklerini belirten erkek arkadaş, ''Saldırı o kadar vahşiceydi ki size anlatamam... Hayvanlar bile böyle hareket etmez'' şeklinde konuştu.

Olayı görenler yardım etmedi

Erkek arkadaş, tecavüzün ardından bazı saldırganların kadının öldüğünü söylediğini ifade ederek, kadın arkadaşıyla birlikte çıplak ve kanlar içinde bir üstgeçitin altına atıldıktan sonra bisiklet, triportör ve araçlarıyla geçenlerden yardım istediğini, ancak onları o halde görenlerin geçip gittiğini kaydetti.

'Tedavi yerine sorguya alındım'

Yaklaşık 20 dakika sonra gelen polis memurlarının, kıyafet ve ambulans için yalvarırken kendisini sorgulamaya başladıklarını belirten erkek arkadaş, tıbbi yardım almak yerine 4 gün boyunca karakolda olayın sorgulanmasına yardım ettiğini söyledi.

'Cesaretiyle hepimizi uyandırdı'

Erkek arkadaş, kadını hastanede ziyaret ettiğini, saldırganların tutuklandığını ve onun için savaşacağını söyleyerek, ''Cesaretiyle hepimizi uyandırdı. İnsanlar, onun hürmetine benzer bir suçun tekrar işlenmesini önleme mücadelesini ileri götürmeliler'' dedi.

'Daha etkili yollar bulunması gerekiyor'

Hindistan İçişleri Bakanı Sushilkumar Shinde, bugün olayın ardından kadınları tecavüz ve diğer saldırılardan korumak için bu suçlara karşı katı önlemler alınması ve kanunların uygulanması için daha etkili yollar bulunması gerektiğini söyledi.

23 yaşındaki kadına toplu tecavüz ederek ölümüne sebep oldukları için cinayetle suçlanan 6 zanlıdan 1'inin 18 yaş altında olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlılardan 5'i dün hakim karşısına çıkmıştı.

Yeni Delhi'de 16 Aralık'ta bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğrayan ve ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü Singapur'da hayatını kaybetmişti.

Düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen ve ismi açıklanmayan tıp öğrencisi genç kadın, ülkesinde ve uluslararası kamuoyunda "India's Daughter" (Hindistan'ın Kızı) ismiyle anılıyor.