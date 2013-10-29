Toplu tecavüze 'çim kesme cezası' verildi

Kenya'da 16 yaşındaki bir kıza toplu tecavüz ve sakat bırakmakla suçlanan üç kişilik çeteye "çim kesme" cezası verilince kamuoyu ayağa kalktı ve adaletin yerini bulmasını talep eden dilekçeye bir milyonu aşkın imza atıldı.

Dilekçede, işlenen suçu soruşturmak yerine üçlüye çim kesme cezası veren polis hakkında disiplin soruşturması açılması istendi. 16 yaşındaki genç kız Busia'daki bir madenin tuvaletinde toplu tecavüze uğramıştı. Mağdurun başına gelenler bu ayın başlarında gün ışığına çıkınca büyük bir öfke yarattı.

Başsavcılık emniyet müdürlüğüne talimat göndererek, bölgedeki polis teşkilatının niçin tecavüz iddiasını gereğince araştırmak yerine zanlılara çim kesme cezası verdiği konusunda soruşturma yapılmasını istedi. Tecavüz zanlılarının kaçtıkları ve bulunamadıkları bildiriliyor.

'Dönüm noktası olsun'

İnternette Avaaz adıyla kampanya yürüten bir grup tarafından yayınlanan dilekçede, Kenya Emniyet Müdürü David Kimaiyo'dan, adaletin yerine gelmesi için gerekli adımları atması isteniyor. Saldırının zanlılarının derhal tutuklanması, mahkemeye çıkarılması ve gerekli soruşturmayı yapmayan polis memurları hakkında işlem yapılması da talep ediliyor. Dilekçede, "Bu polis memurlarını sorumlu tutarak bütün polis teşkilatına tecavüzün basit bir yaramazlık değil ciddi bir suç olduğu, ve bu konuda kanunların gereğini yapmayan polislerden hesap sorulacağı konusunda kuvvetli bir mesaj göndermiş olacaksınız" deniliyor.

1 milyonu aşkın kişinin imzaladığı dilekçede bu olayın kadınlara karşı işlenen suçlar konusunda bu olayın bir dönüm noktası olması çağrısı da yapılıyor. Liz adıyla anılan 16 yaşındaki kız Kenya'nın batısında, Busia'nın bir köyünde dedesinin cenazesinden dönerken saldırıya uğramıştı. Tecavüz sırasında beli de kırılan Liz, Kenya'daki yerel Daily Nation gazetesine göre artık tekerlekli sandalye kullanıyor.

Haber ilk kez Daily Nation gazetesinde yayımlandı ve gazete Liz'in tedavi masraflarının karşılanması için de bir kampanya yürüttü.