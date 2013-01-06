'Toplu tecavüz' mağduru kızın adı açıklandı

Hindistan’da otobüste uğradığı toplu tecavüzün ardından yaşamını yitiren 23 yaşındaki genç kızın babası, ülkede tecavüze uğrayan diğer kadınlara cesaret vermek adına kızının ismini açıkladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de erkek arkadaşıyla bindiği otobüste toplu tecavüze uğrayan 23 yaşındaki genç kızın kimliği, ülkede benzer saldırılara uğrayan kadınlara destek vermek isteyen babası Badri Singh Pandey tarafından açıklandı.

'Ölüm cezasına çarptırılmalarını istiyorum'

Pandey, saldırıyı gerçekleştirenlerin ölüm cezasına çarptırılmasını istediğini belirtti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi’deki saldırının ardından kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra yaşamını yitiren Jyoti Singh Pandey’in kimliği bugün ilk kez açıklandı.

Baba Pandey, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kızımın adını açıklayarak bu tür saldırılara maruz kalan kadınlara cesaret vermek istedim. Onlar bundan böyle kızımdan güç alacaklar."

Saldırının duyulmasının ardından ülkede bir çok protesto gösterisi düzenlendi.

Düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Jyoti Singh Pandey, ülkesinde ve uluslararası kamuoyunda "India's Daughter" (Hindistan'ın Kızı) ismiyle anılıyor.