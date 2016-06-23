Metrobüste kadınları taciz edip videolarını yayınlıyor!

Toplu taşıma araçlarında insanları taciz ederek çektiği video ve fotoğrafları sosyal medyada yayımlayan bir hesabın bulunduğu ortaya çıktı.

Twitter'da #tacizvar hashtag'iyle paylaşılan ve şikayet edilen hesapta, taciz edilen kişilerin görüntülerinin yayınlandığı ve sosyal medya üzerinden de tacizlerini sürdürdüğü görülüyor.

Sahte bilgilerin yer aldığı ve 'Şahin Fordcu' şeklinde taciz içerikli bir kullanıcı adını kullanan sosyal medya hesabında; İstanbul'da çeşitli otobüs, metrobüs duraklarından ve araçlardan taciz görüntüleri paylaşılıyor.

Toplu ulaşım araçlarında cinsel istismara maruz kalan vatandaşlar, aynı zamanda görüntülerinin paylaşılmasıyla haberdar olmadıkları bir başka tacizle daha karşı karşıya kalıyor.