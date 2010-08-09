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Yaşam

TOPLU TAŞIM BAYRAMDA %50 İNDİRİMLİ İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 19:22

-TOPLU TAŞIM BAYRAMDA %50 İNDİRİMLİ  İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ilde Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına oy birliğiyle karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün AK Parti ve CHP grubu ile grubu bulunmayan diğer siyasi partilerin meclis üyelerince verilen ortak önergede, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olması istendi. Önergede, indirim talebi halka bayram coşkusunu yaşatmak, akraba ve mezarlık ziyareti yapmalarına imkan sağlamak, birlik, beraberlik, dostluğu pekiştirmek ve ayrıca özel araçların keyfi kullanımını önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.  Bu amaçla önergede, İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüs, İDO'ya bağlı şehir hatları vapurları, Ulaşım AŞ'ye bağlı tramvay, hafif metro, metro ve füniküler araçlarıyla gerçekleştirilecek hizmet projesi kapsamında akaryakıt giderlerinin Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanabilmesi için anlaşma yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi istendi. Mecliste, teklif karar olarak oylanan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

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