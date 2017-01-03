Toplu taciz sonrası 'Batı giysili' kadınları suçlayan Hint bakana tepki

Hindistan'ın Karnata Eyaleti İçişleri Bakanı'nın, yılbaşı kutlamaları sırasında bir grup erkek tarafından taciz edilen kadınları 'Batılılar gibi giyinmekle' suçlaması tartışma yarattı.

Ülkenin kuzeyindeki Karnataka Eyaleti'nin en büyük şehri Bangalore'da yaşanan olay, yılbaşı gecesi erkeklerin tacizinden korunmaya ve kaçmaya çalıştığı görülen kadınların fotoğrafları ve tanıklıklarının yerel basına yansımasıyla ortaya çıktı.

Fotoğraflarda polisin, saldırılar sonrası kadınları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Yılbaşı gecesine yönelik seri cinsel taciz iddialarına yanıt, Karnata Eyaleti İçişleri Bakanı G. Parameshwara'dan geldi.

Bakan Parameshwara, Bangalore'da yaşanan 'talihsiz' saldırıların, kadınların 'Batılılar gibi' giyinmesinin sonucu olduğunu savundu.

The Times Now TV kanalına İngilizce röportaj veren Parameshwara, kutlamalarla ilgili, "Orada çok sayıda, neredeyse Batılılar gibi görünen genç vardı. Batılıların sadece zihniyetlerini değil, giyimlerini de taklit ediyorlar" dedi.

Parameshwara yaşananları, "Yani bazı rahatsızlıklar olmuş, bazı kızlar tacize uğramış, böyle şeyler olur" diye yorumladı.

Açıklamalarının büyük tepki toplaması ardından Parameshwara, sözlerinin yanlış aktarıldığını savundu.

Öte yandan Hindistan merkezi yönetiminden bir yetkili, "kitlesel tacizin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini" belirtirken, hükümete bağlı Ulusal Kadınlar Komisyonu, Parameshwara'yı istifaya çağırdı.

Ulusal Kadınlar Komisyonu Başkanı Lalitha Kumaramangalam, "Bakana şunu sormak isterim. Hindistan'da erkekler, bir kutlama için Batılı kıyafetler giymiş kadınları görünce kontrolden çıkacak kadar zavallı ya da aciz mi?" diye konuştu.

Kumaramangalam açıklamasında ayrıca, "Hint erkekleri ne zaman kadınlara saygı duymayı öğrenecek" diye sordu.

Hindistan polisi ise, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların kimliklerini belirleyemediklerini söyledi.

Hindistan daha önce de kadınlara yönelik cinsel istismar haberleriyle sarsılmıştı.

2012'de Yeni Delhi'de altı kişinin tecavüzüne uğrayan ve demir çubuklarla dövülen 23 yaşındaki bir tıp fakültesi öğrencisi, hareket halindeki otobüsten aşağı atıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Olay Hindistan'da büyük protestolara neden olmuş, cezalar ağırlaştırılmıştı.

Öte yandan, siyasi partiler toplu tecavüz olayıyla ilgili açıklamaları nedeniyle, kadın düşmanlığı ile suçlanmıştı.

Bir siyasi parti liderinin olayın ardından "Erkektir, yapar" demesi büyük tepki toplamıştı.