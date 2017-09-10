Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'ne
2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP\'ta saat 19.00\'da başlayan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP\'ta 19.00\'da oynanan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP\'ta saat 19.00\'da başlayan KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR ve KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY, 3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP\'ta saat 19.00\'da oynanan KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR ve TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR, SÜPER LİG\'de saat 20.00\'de oynanacak BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR ve ANTALYASPOR-GALATASARAY, 1\'NCİ LİG\'de 20.00\'de oynanacak AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR ve MANİSASPOR-BOLUSPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
DHA
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SÜPER LİG
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17.00 TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ :3-1
20.00 BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR :
20.00 ANTALYASPOR-GALATASARAY :
1\'NCİ LİGİ
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17.00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-SAMSUNSPOR :1-1
20.00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR :
20.00 MANİSASPOR-BOLUSPOR :
2\'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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15.30 AMED SPORTİF-SİVAS BELEDİYEESPOR :1-1
16.00 KASTAMONUSPOR 1966-TOKATSPOR :0-2
19.00 AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU :
2\'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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15.30 GÜMÜŞHANESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR :2-1
15.30 ŞANLIURFASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR :2-0
16.00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK :1-0
16.30 BANDIRMASPOR-NİĞDE BELEDİYESPPOR :2-0
19.00 KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR :
19.00 KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY :
3\'ÜNCÜ LİG
1\'İNCİ GRUP
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15.30 OFSPOR- 12 BİNGÖLSPOR :3-1
15.30 BATMAN PETROLSPOR-YOMRASPOR :0-1
15.30 BAYBURT ÖZEL İDARE-DÜZCESPOR :4-2
16.00 ERBAASPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR :4-0
16.00 KOZAN BELEDİYESPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR :0-0
16.30 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 :2-2
3\'ÜNCÜ LİG
2\'NCİ GRUP
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15.00 PAZARSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ :0-0
15.30 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-DİYARBEKİRSPOR :3-4
15.30 YENİ ORDUSPOR-TİRE 1922 :3-3
16.00 KIRIKHANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR :0-2
16.30 YEŞİL BURSA-1461 TRABZON :1-2
16.30 ERGENE VELİMEŞESPOR-EROKSPOR :0-0
16.30 MUĞLASPOR-GÖLCÜKSPOR :3-1
3\'ÜNCÜ LİG
3\'ÜNCÜ GRUP
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15.30 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR :1-1
15.30 ARSİNSPOR-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR :1-0
15.30 CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR :1-0
15.30 ELAZİZ BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR :2-2
16.00 ÇORUM BELEDİYESPOR-ANKARA ADLİYE :2-2
16.30 AYDINSPOR 1923-OSMANİYESPOR :1-1
19.00 KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR :
19.00 TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR :