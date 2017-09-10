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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta saat 19

10 Eylül 2017 22:42

Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'ne

2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP\'ta saat 19.00\'da başlayan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP\'ta 19.00\'da oynanan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP\'ta saat 19.00\'da başlayan KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR ve KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY, 3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP\'ta saat 19.00\'da oynanan KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR ve TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR, SÜPER LİG\'de saat 20.00\'de oynanacak BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR ve ANTALYASPOR-GALATASARAY, 1\'NCİ LİG\'de 20.00\'de oynanacak AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR ve MANİSASPOR-BOLUSPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

--------------------------------------------------------------------------------
SÜPER LİG
----------------
17.00 TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ                  :3-1
                 20.00 BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR        :
                 20.00 ANTALYASPOR-GALATASARAY                      :

1\'NCİ LİGİ
--------------
17.00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-SAMSUNSPOR    :1-1
                   20.00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR                     :
                   20.00 MANİSASPOR-BOLUSPOR                                                        :

2\'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
--------------------
15.30 AMED SPORTİF-SİVAS BELEDİYEESPOR             :1-1
16.00 KASTAMONUSPOR 1966-TOKATSPOR                 :0-2
                                19.00 AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU       :

2\'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
--------------------
15.30 GÜMÜŞHANESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR   :2-1
15.30 ŞANLIURFASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR                         :2-0
16.00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK             :1-0
16.30 BANDIRMASPOR-NİĞDE BELEDİYESPPOR                         :2-0
                         19.00 KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR                                                      :
                         19.00 KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY                                          :

3\'ÜNCÜ LİG
1\'İNCİ GRUP
-----------------
15.30 OFSPOR- 12 BİNGÖLSPOR                                                                :3-1
15.30 BATMAN PETROLSPOR-YOMRASPOR                                             :0-1
15.30 BAYBURT ÖZEL İDARE-DÜZCESPOR                                              :4-2
16.00 ERBAASPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR                             :4-0
16.00 KOZAN BELEDİYESPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR                :0-0
16.30 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003        :2-2

3\'ÜNCÜ LİG
2\'NCİ GRUP
-----------------
15.00 PAZARSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ                        :0-0
15.30 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-DİYARBEKİRSPOR        :3-4
15.30 YENİ ORDUSPOR-TİRE 1922                                            :3-3
16.00 KIRIKHANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR                                :0-2
16.30 YEŞİL BURSA-1461 TRABZON                                         :1-2
16.30 ERGENE VELİMEŞESPOR-EROKSPOR                          :0-0
16.30 MUĞLASPOR-GÖLCÜKSPOR                                          :3-1

3\'ÜNCÜ LİG
3\'ÜNCÜ GRUP
--------------------
15.30 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR         :1-1
15.30 ARSİNSPOR-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR        :1-0
15.30 CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                                    :1-0
15.30 ELAZİZ BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR   :2-2
16.00 ÇORUM BELEDİYESPOR-ANKARA ADLİYE                              :2-2
16.30 AYDINSPOR 1923-OSMANİYESPOR                                         :1-1
                    19.00 KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR                                            :
                    19.00 TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR                                :

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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