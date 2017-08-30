TOPLU SONUÇLAR
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SİNOPSPOR-ERBAASPOR :5-4 (penaltılarla)
1461 TRABZON-ARSİNSPOR :4-5 (penaltılarla)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-PAZARSPOR :1-2
12 BİNGÖL SPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR :2-3 (penaltılarla)
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-BATMAN PETROL SPOR :1-2
CİZRE SPOR-YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR :1-0
OFSPOR-YOMRASPOR :2-1
DÜZCESPOR-KOCAELİSPOR :1-0
YOZGATSPOR 1959-ÇORUM BELEDİYESPOR :0-2
KAYSERİ ERCİYESSPOR-NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK :0-4
68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-KOZAN BELEDİYESPOR :0-1
PAYASSPOR-KIRIKHANSPOR :1-0
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ERZİN BELEDİYESPOR :2-3 (uzatmada)
TEKİRDAĞSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR :0-2
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-ALTINOVA BELEDİYESPOR :1-0 (uzatmada)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-GÖLCÜKSPOR :2-1
TİRE 1922 SPOR-TURGUTLUSPOR :2-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR-BERGAMA BELEDİYE :0-2
TAVŞANLI LİNYİTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR :0-2
BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR-KEMERSPOR 2003 :1-2
MUĞLASPOR-AYDINSPOR 1923 :1-0
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