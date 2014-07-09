Toplu mezar bulundu



Irak polisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneyindeki Hilla'da en az 53 cesetin olduğu bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Cesetlerin gözlerinin ve ellerinin bağlı olduğu ve kurşuna dizilerek öldürüldükleri bildirildi. Hilla'ya 25 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği bildiriliyor. Kurbanların yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Bağdat'tan ülkenin güney kentlerine açılan en önemli geçiş bölgelerinden Hilla'ya 25 kilometre mesafedeki köyde ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı belirtiliyor.

Babil Vilayetinin başkenti olan Hilla'nın özellikle de toplu mezarın bulunduğu bölgenin İslamcılar ile Irak birliklerinin çatışmalarına sahne olmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda 'Ölüm Üçgeni' olarak geçen bölge 2006-2007 yılları arasındaki iç savaşta Şiiler ile Sünniler arasındaki en kanlı çatışmaların yaşandığı bölgeydi.

Radikal İslamcı IŞİD yılın başlarından bu yana Bağdat'ın güneyinde saldırılar düzenliyor. Örgüt hâlihazırda ülkenin kuzey ve batısındaki birçok bölgeyi kontrolü altında tutuyor. IŞİD, hilafet ilanı yaptığı gün, adını da İslam Devleti kısaca İD olarak değiştirmişti.