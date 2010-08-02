-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖĞRETMENİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş'de imzalanan toplu iş sözleşmesiyle öğretmenlere, diğer meslektaşlarını imrendirecek bir dizi hak tanındı. Alınan bilgiye göre, Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası ile Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş Genel Merkezi ile İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu, İzmir Özel Tevfik Firet Lisesi, Ankara Özel Tevfik Fikret Anaokulu, Ankara Özel Tevfik Fikret İlköğetim Okulu, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2010-30 Haziran 2012 tarihleri arasında geçerli olacak. Sözleşmeyle, öğretmen ve diğer çalışanların aylık ücretlerinde birinci yıl için yüzde 10 artış yapılacak. Sözleşmenin ikinci yılındaki ücret artış oranı ise enflasyon artı 2 puan refah payının eklenmesi sonucu belirlenecek. Haftalık çalışma süresinin 40 saat, yıllık ücretli izin süresinin 30 iş günü, mazeret izninin yılda 6 iş günü olarak belirlendiği sözleşmeyle, çalışanlara yılda net 440 lira giyim yardımı, 2 aylık ücret tutarında ikramiye, aylık vasıta yardımı, kıdem ve tahsil zammı ödemesi, aylık 228-360 lira arasında yabancı dil tazminatı, sorumlulukları dikkate alınarak yaptıkları görevlere göre aylık 184-bin 30 lira arasında sorumluluk tazminatı verilecek. Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş okullarında görev yapan öğretmenlere ek gösterge, ek ödeme, ek ders ödemesi, sınav ve seminer ücretleri, eğitim ve öğretim, yabancı dil, doktora ve master, temininde güçlük, makam ve eğitim yılına hazırlık gibi tazminatlar yanında Öğretmenler Günü'nde kıdem yılları dikkate alınarak 220-550 lira arasında ödeme yapılacak. Ayrıca çalışanların geçici iş göremezlik halinde ücretlerinde kesinti yapılmayacak. -''ÖĞRETMENLERİN HİZMETİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ''- Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erden Kuntalp, yeni dönem toplu iş sözleşmesine ilişkin değerlendirmesinde, Özel Tevfik Fikret Okulları'nın Türkiye'de önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kurum olarak çalışanlarını her zaman önemsediklerini vurgulayan Kuntalp, öğretmenlerine ve tüm çalışanlara teşekkür borçlu olduklarını ifade etti. Kurumun olanakları ölçüsünde çalışanların haklarını daha da iyileştirilmesini hedeflediklerini dile getiren Kuntalp, öğretmenlerin hizmetlerinin parayla ölçülemeyeceğini belirtti. Kuntalp, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı anlayışla kısa sürede sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. -''12 EYLÜL'DEN SONRAKİ TEK ÖRNEK''- Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, yaptığı açıklamada, Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş'de günün koşulları dikkate alındığında başarılı bir toplu sözleşme yaptıklarını düşündüklerini söyledi. Tevfik Fikret Okulları'nın çalışanların sendikal haklarını kullanmaları konusunda duyarlılık sahibi olduğunu ifade eden Bozkurt, karşılıklı iyi niyetin ortaya iyi bir toplu sözleşme çıkmasına olanak verdiğini belirtti. Bozkurt, Tevfik Fikret Okulları'nın 12 Eylül Askeri Müdahalesi'nden sonra çalışanları toplu sözleşme hakkı kullanan ilk ve halen tek özel eğitim-öğretim kurumu olduğuna dikkati çekti. Birçok özel eğitim-öğretim kurumunda öğretmenlerin ve diğer çalışanların çağ dışı koşullarda çalıştırıldığını dile getiren Bozkurt, amaçlarının tüm özel eğitim-öğretim kurumlarında örgütlenmek olduğunu vurguladı. Sendikal örgütlenme konusunda başka eğitim-öğretim kurumlarında çalışanlardan talepler geldiğini anlatan Bozkurt, örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini, kısa sürede bu çalışmaları sonuçlandırarak toplu sözleşme kapsamındaki özel eğitim-öğretim kurumu çalışanı sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bozkurt, daha iyi çalışma koşulları ve ekonomik haklar için tüm özel eğitim-öğretim kurumu çalışanlarını sendikada örgütlenmeye çağırdı. Hakan Bozkurt, gelecek nesilleri yetiştiren eğitim-öğretim kurumlarının önemli sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, bu kurumların çalışanlarına yönelik yaklaşımlarıyla başta öğrencileri olmak üzere herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.