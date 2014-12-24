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Yaşam

Toplu intihardan kurtuldu, yengeç toplayanların tecavüzüne uğradı

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, saldırının gerçekleştiği saatlerde şüpheli tavırlar sergileyen iki kişinin kimliğini tespit etti

24 Aralık 2014 13:34

Hindistan'ın sahil kenti Puducherry'de yaşadıkları küçük bir manastırdan mahkeme kararıyla çıkarılan yedi kişilik aile toplu halde denize atlayarak intihara kalkıştı. Anne ve iki kız kardeş boğularak hayatını kaybetti. Baba ve diğer üç kız kardeş ise baygın halde kıyıya vurdu. Ancak kadınlardan biri, kıyıda yengeç toplayan iki kişinin tecavüzüne uğradı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ismi açıklanmayan kadının, intihara kalkıştığı noktaya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki bir yerde bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, saldırının gerçekleştiği saatlerde şüpheli tavırlar sergileyen iki kişinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan S. Raja (35) ve K. Vijaykumar (32) isimli kişilerin akraba oldukları ve suçlarını itiraf ettikleri açıklandı. 

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