Toplu arı ölümlerinden 'cep' sorumlu

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HER ÜÇ ARIDAN BİRİ YOLUNU ŞAŞIRIYOR



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARILARI GÜÇSÜZ DÜŞÜRÜYOR



Bilim insanlarına göre, çiçek toplamak için kovanlarından ayrılan arıları, baz istasyonlarının yaydığı sinyaller yanılttığı için bir daha yuvalarına dönemiyor ve bu durum toplu ölümlere neden oluyor. Bilim insanları, toplu arı ölümlerinden iklim değişikliği ve virüslerin de etkili olduğunu belirtti.İsrail gazetesi Haaretz'te yer alan bir habere göre, dünya arı popülasyonunun hızla düşmesi nedeniyle bir konferans yapıldı. Konferansta yayınlanan bir raporda, son 5 yıl içerisinde toplu arı ölümlerine bağlı olarak bal üretiminin yüzde 20 oranında düştüğü açıklandı.Rapora göre dünya genelinde arı popülasyonunda ise yüzde 35 oranında düşüş yaşandı. Sadece geçtiğimiz yıl ABD'de çiçek toplamak için kovanlarından ayrılan her üç arıdan biri geri dönmedi.Son birkaç yılda İngiltere'de arı popülasyonu yüzde 50 oranında düşerken bu oranın İsrail'de yüzde 30 civarında olduğu belirtildi.Konferansta konuşan İsrail Bal Konseyi Başkanı Herzl Avidor, toplu arı ölümlerinde tek sorumlunun cep telefonu teknolojileri olmadığını belirtti. Avidor, baz istasyonlarının yanı sıra ani iklim değişikliklerinin arıları bazı virüsler karşısında korumasız duruma düşürdüğünü belirtti.İsrailli yetkililer nektar üretiminin yapıldığı bölgelerde de arı popülasyonunda düşüşler yaşandığını tespit ettiklerini açıkladı.