Toplu alanlarda maske zorunlu hale geldi; 'tanesi 5 lira olan maskeyi vatandaş nasıl alsın' tartışması başladı

Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de maske fiyatlarını paylaştı. Dükel Twitter hesabından "Maske artık zorunlu. Bu doğru. Ancak!!! Maske 5 Lira. Bir maskenin ömrü 4 saat. Günde 3 maske.Etti 15 Lira. Aylık çalışma iş günü 26. 26x15. Etti 390 Lira. Kızılay seyrediyor. Millet ittifakının belediyeleri ücretsiz dağıtıyor" mesajını paylaştı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Koronavirüs'e karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, “Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” dedi.