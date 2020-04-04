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Koronavirüs

Toplu alanlarda maske zorunlu hale geldi; 'tanesi 5 lira olan maskeyi vatandaş nasıl alsın' tartışması başladı

04 Nisan 2020 11:51

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 'market ve pazar yerleri gibi toplu alanlarda maske takılması zorunla hale geldi' açıklamasının ardından hane halkı giderlerine yeni bir harcama kalemi daha eklendi. Zira maskelerin ücretsiz dağıtımına ilişkin bir açıklama yeni genelgede yer almadı.
 
Maske zorunluluğunun ardından sosyal medyada da tartışma başladı. 
 
Gazeteci Uğur Gürses  Twitter hesabından bağış kampanya paraları bloke edilen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nin ücretsiz maske dağıtımına atıf yaptı. Gürses  "Kuralı koyan çözümü de getirmeliydi; toplu alanlarda maske zorunluluğunu getiren hükümet (ki doğru bir uygulama), maskeyi ücretsiz dağıtacağını açıklayan belediye. Yardım parası toplayan hükümet, maskeyi dağıtan ise yardım toplaması yasaklanan belediye" diye yazdı. 
 
Akademisyen Tezcan Durna da Twitter hesabından "İçişleri Bakanlığı maske takmayı zorunlu kılıp maske teminine dair hiçbir açıklamada bulunmuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını, ücretsiz maske dağıtacağı haberiyle birlikte duyuruyor. Fark çok açık değil mi?" yorumunu yaptı. 
 
Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de maske fiyatlarını paylaştı. Dükel Twitter hesabından "Maske artık zorunlu. Bu doğru. Ancak!!! Maske 5 Lira. Bir maskenin ömrü 4 saat. Günde 3 maske.Etti 15 Lira. Aylık çalışma iş günü 26. 26x15. Etti 390 Lira. Kızılay seyrediyor. Millet ittifakının belediyeleri ücretsiz dağıtıyor" mesajını paylaştı. 
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Koronavirüs'e karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, “Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” dedi.

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