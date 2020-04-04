Toplu alanlarda maske zorunlu hale geldi; 'tanesi 5 lira olan maskeyi vatandaş nasıl alsın' tartışması başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 'market ve pazar yerleri gibi toplu alanlarda maske takılması zorunla hale geldi' açıklamasının ardından hane halkı giderlerine yeni bir harcama kalemi daha eklendi. Zira maskelerin ücretsiz dağıtımına ilişkin bir açıklama yeni genelgede yer almadı.

Maske zorunluluğunun ardından sosyal medyada da tartışma başladı.

Gazeteci Uğur Gürses Twitter hesabından bağış kampanya paraları bloke edilen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nin ücretsiz maske dağıtımına atıf yaptı. Gürses "Kuralı koyan çözümü de getirmeliydi; toplu alanlarda maske zorunluluğunu getiren hükümet (ki doğru bir uygulama), maskeyi ücretsiz dağıtacağını açıklayan belediye. Yardım parası toplayan hükümet, maskeyi dağıtan ise yardım toplaması yasaklanan belediye" diye yazdı.