Toplatılan 'Bahçeli' kitabının yazarı: Dünyanın neresinde birine "Donanımsız" demek hakarettir?

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" kitabının "donanımsız" gibi ifadeler nedeniyle toplatılmasıyla ilgili olarak "Kitaba toplatma kararı veren mahkemenin gerekçeli karardaki hükmü bu ve bunun dışında tek bir gerekçe yok. Söyleyin dünyanın neresinde birine “donanımsız” demek hakarettir?" dedi.

Sabahattin Önkibar'ın "İşte mahkeme kararı: Kitabımız 'Bahçeli donanımsız' dendiği için toplatılmış!" başlığıyla yayımlanan (14 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Ey hukuk !

Ey adalet!

Ey ahlak!

Ey vicdan neredesiniz!

Artık Ortaçağ’ın Engizisyon Avrupası’nda bile olmayan şeyler oluyor Türk Adliyesi’nde!

CIA casusu Fetullah bile bu kadarını göze alamamıştı.

30 yıldır her gün yazı yazan ve kitapları olan bir gazeteci olarak dehşet içindeyim.

Hayır ne Hitler’in ne Saddam’ın diktatörlüklerinde bile böyle bir garabet yaşanmadı.

Bir siyasiye sadece ve sadece “donanımsız” dendiği için bu ülkede kitap toplandı !

Şaka yapmıyorum. Aşağıda mahkemenin gerekçeli kararını orjinal belgesini sunuyorum.

Yazdığımız “Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” isimli kitabımızın toplanma sebebi televizyon programına çıkardığımız Bahçeli için kitabımızda donanımsızdı dememiz.

Kitaba toplatma kararı veren mahkemenin gerekçeli karardaki hükmü bu ve bunun dışında tek bir gerekçe yok.

Söyleyin dünyanın neresinde birine “donanımsız” demek hakarettir?

Bir lideri televizyona çıkarıyorsunuz ve sorduğunuz her soruya önündeki kağıda bakarak konuşmasından ötürü donanımsız diyorsunuz... Bu mudur hakaret?

Asla hakaret değil ya velev ki hakaret sayıldı, bir kelime için kitap toplatmak hukuku katletmek değil midir?

Bırakın uygar dünyadan, Afrika’nın kabile devletlerinden benzer bir örnek göstersinler bu dakika mesleğini bırakmayan alçaktır.

Peki bu nasıl oldu ve kim var bunun arkasında?

Ey bu hükmü veren Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hakimi Fatih Akkuzu; söyle, açıkla hangi yasa ve hukuka göre verdin bu hükmü?

Sen basın-yayın özgürlüğü nedir bilmez misin?

Türk ve AİHM’nin onlarca karar ve içtihatlarını görmez misin?

Yoksa verdiğiniz hüküm yasaya göre değil de talimatla mıdır?

Eğer öyle ise kim verdi o talimatı?

Yargımız FETÖ’cülerden temizlendi diye sevinirken gelinen bu noktayı söyleyin nasıl izah etmemiz gerekiyor?

“Donanımsız” ifadesi ile kitap toplatılan bir ülke de söz ve yazı bitmiş demektir..

Yapmayın, etmeyin, kıymayın bu ülkeye!

Bu ülke sayesinde iikbal-makam-mevki sahibi, oldunuz nedir sizin bu kininiz?

Dün FETÖ’cülere söyledim, bugün size söylüyorum: Hukuk gün gelecek size de lazım olacak!