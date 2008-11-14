Toplantıyı ayakta yap, tasarruf et!

Kurumun araştırmasına göre, toplantıların bir masanın etrafına oturularak yapılması yerine, katılanların boyuna göre ayarlanabilen bir masa etrafında yapılması halinde, katılımcılar ayakta duracakları için, toplantılar daha kısa sürecek, kararlar daha hızlı alınabilecek. Bu durumda zamandan ve masraflardan tasarruf sağlanacak.



Kuruma göre, Hollanda'daki toplantıların ülke ekonomisine yıllık maliyeti 30 milyar avro dolayında bulunuyor. Kurum bu görüşe varabilmek için 92 kişinin katılımıyla altı ay süren bir araştırma yaptı.



92 kişi, araştırma süresince toplantılarını ayakta, alçalıp yükselebilen bir masa etrafında yaptı. Altı ay sonunda toplantıların daha kısa sürede bitirildiği ve istenilen kararların alındığı görüldü. Üstelik bu 92 kişinin yüzde 85'i ayakta toplantı yapılması yöntemini benimsediğini bildirdi.

Araştırma çerçevesinde kontrol grubunu oluşturan 110 kişinin oturarak, hemen hemen aynı konularda yaptığı toplantılar çok daha uzun sürdü.



Hollanda Bilimsel Araştırma Kurumuna göre, bütün toplantıların ayakta yapılması gerekmiyor. Bazı kişilerin ayakta durması mümkün olmayabilir. Buna göre toplantılar da eskisi gibi yapılabilir, ama kesinlikle, katılacakların görüşleri de dikkate alınarak, yüksekliği ayarlanabilen bir masa ile toplantıların ayakta yapılabilmesi, zaman ve masraflardan tasarruf ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.