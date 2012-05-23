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Yaşam

Toplantıya çağırdılar gözaltına aldılar

Trabzon'da 22 otel ve kafeterya sahibini gözaltına alındı

23 Mayıs 2012 00:48

 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ilginç bir operasyona imza attı. Polisler, fuhuşa yer temini sağladıklarını iddia ettikleri 22 otel ve kafeterya sahibini ’toplantı var’ diye çağırdığı Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına aldı.
 
Ahlak Bürosu ekipleri, 8 aylık teknik takip sonucunda fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen otel ve kafeterya sahiplerini ’Emniyet Müdürlüğü binasında toplantımız var. Gelmenizi rica ediyoruz’ diye telefonla tek tek aradı. Olacaklardan habersiz emniyetteki toplantıya giden 22 kişi, fuhuşa yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edileceği belirtildi. 

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