Toplantılara alınmayan baro başkanları, Adalet Komisyonu üyelerine düğme ve cübbe hediye etti

Meclis önünde dört gündür Adalet Komisyonu'ndaki toplantılara katılmak için bekleyen baro başkanları Adalet Komisyonu'nun hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderdi. Yapılan açıklamada, "Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin!" denildi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açan 28 maddelik yasa teklifinin Adalet Komisyonu görüşmeleri devam ederken Meclis önünde bekleyen baro başkanları Adalet Komisyonu’nun hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderdi.

Baro başkanları adına açıklama yapan Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, tüm çözüm çabalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Adalet Komisyonu’nun hukukçu vekillerine seslenerek meslek yeminlerini hatırlatmak için cübbe ve düğme gönderdiklerini belirten Bozkurt,

“Biz cübbemize düğme dikilmesine izin vermedik. Adalet Komisyonu’ndaki meslektaşlarımıza yeminlerini hatırlayıp cübbe ve düğme gönderdik. Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin!” ifadelerine yer verdi.

Gönderilen cübeyi giyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Gelin bu cübbenin düğmeli olmasının önüne geçelim" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Adalet Komisyonu üyelerine düğme ve avukatlık cübbesi hediye ettik. Cübbeye düğme dikmeye çok arzulu iseler buyursunlar. Biz düğmesiz, iliksiz ve cepsiz cübbelerimizle bu mesleği icra etmeye devam edeceğiz" notunu düştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da baro başkanlarının gönderdiği cübbeleri giyen CHP'li vekilleri 'şov' yapmakla suçladı. Turan, "Bu onurlu cübbelerin sizin yaklaşan kongrenize malzeme olması ne kadar acınası bir durum! Meclis şov yeri değil, 100 yıldır öğrenemediler; ama bu Millet öğretecek!" diye yazdı.