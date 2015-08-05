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Toplantı ve gösterilerde "emir ve ihtarsız" gözaltı dönemi

Yapılan değişiklikle polis, "basınçlı veya boyalı su ile diğer zor kullanma” araçları kullanarak toplantı ve yürüyüşü dağıtabilecek

05 Ağustos 2015 18:55

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına dair yönetmelikte” kısıtlayıcı bir takım değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikle artık vali ve kaymakamlar bir toplantıyı veya gösteriyi “açık ve yakın tehlike” bulunduğu gerekçesiyle yasaklayabilecek ve suç işlediği tespit edilen kişiler emir ve ihtar yapılmasına gerek duyulmadan gözaltına alınabilecek.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre; toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri polis tarafından kaydedilecek ve bu kayıtlar suç delili olarak kullanılabilecek.

1985’de yayınlanan “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına dair yönetmelikte” toplantı ve yürüyüşün dağıtılması için “basınçlı veya boyalı su ile diğer zor kullanma” araçları kullanarak dağıtabileceğinin de altı çizildi.    

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