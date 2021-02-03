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Dünya

Toplantı sırasında su diye dezenfektan içti

03 Şubat 2021 23:30

Hindistanın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı.

Olay, Hindistanın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu. (DHA) 

 

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