Toplantı ertelenmişti; Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde '36'ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' kapsamında düzenlenen 'Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği' açılış programına katıldı.

Burada 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirten Bilgin "Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız." diye konuştu.

Bilgin dün Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dar gelirlilerin alım gücünü artıracağız" açıklamasının sorulması üzerine Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirterek haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini söylemişti.

TIKLAYIN: Erdoğan 'alım gücünü iyileştireceğiz' demişti; Bakan Bilgin'den enflasyon farkı açıklaması

Toplantı ertelenmişti

3600 ek gösterge toplantısının Memur-Sen ve bakanlık arasında bugün yapılması planlanırken, dün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

TIKLAYIN: Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı hükümet tarafından ertelendi

"Çalışan ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacağız"

Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir başka çalışmamız var. O da sözleşmeli personelin tayin hakkı, emeklilikle ilgili düzenlemeleri. Bunları da 3600’den sonra ele alıp çözeceğiz. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok başka sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmiyor. Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında, enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde onları da koruyacağız. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlettir. Bu üretim gücüne dayalı olarak da sosyal politikalarla emekçilerini korumakta asla asla vazgeçmez, asla tereddüt etmez. Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıyadır, bugün enflasyon konjonktürel bir sorundur. Yarın başka sorunlar olabilir; ama Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak, mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin" (DHA)



AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!



İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi



Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır



Mithat Sancar'dan sığınmacı tepkisi: "Öteki" düşmanlığını körükleyen sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de aynı!



TL'de değer kaybı sürüyor; dolar 15,25 lirayı aştı



MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de çalışmak isteyene iş var, iş beğenmeme gibi bir sorun var



Savcı, "Kadir gecesinde rakılı fotoğraf" paylaşan eski Pegasus çalışanı için tutuklama istemiş!



Şampiyonlar Ligi'nde tarihi format değişikliği: Takım sayısı arttı, lig usulü geldi



ArtıBir Araştırma: Halkın yüzde 37'si Erdoğan'a oy veriyor, yüzde 14 kararsız!

" />